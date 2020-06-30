النائب العام الأسبق يوجه رسالة للشعب المصري في ذكرى 30 يونيو

وجه المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام المصري الأسبق، رسالة للشعب المصري في الذكري الـ 7 من ثورة 30 يونيو، قائلًا: "تحية للشعب المصري وقائد مصر الرئيس السيسي الذي يعمل على بناء هذا الوطن مع أبناء الوطن لبناء مصر الحديثة لتعود لمكانتها ومكانها الذي يتفق منع تراثها وتاريخها".

وقال النائب العام الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "تحية للرئيس السيسي الذي يعمل لوطنه تنفيذًا للقسم الذي طوق عنقه، تحية لشهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة وتحية للقضاة الشرفاء الذين استشهدوا في سيناء، تحية للشهيد هشام بركات وتحية لكل مخلص يتحمل تبعات العمل والبناء والتنمية في هذه الفترة".

وتابع: "لا شك إنها أيام جميلة في مقابل ما شهد الشعب المصري والقضاء من أيام سوداء، لكننا وقفنا في وجه هذه العصابة والجماعة والتنظيم والكيان، أبناء الوطن والقضاء والنيابة العامة وقفوا بقوة وشدة في وجههم".