النائب العام الأسبق: عبود الزمر كان يقود التجمعات أمام دار القضاء

كشف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، كواليس إقالته من منصبه، مشيرًا إلى أن الكاتب الصحفي مصطفى بكرى ذهب لهم في مكتب النائب العام وأخبرهم أن مرسي سيصدر قرارا بإقالة النائب العام وهو ما حدث بالفعل.

وقال محمود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن آخر تجمع للإخوان للهتاف ضد القضاء أمام دار القضاء العالي كان بقيادة الإرهابي عبود الزمر وذلك قبل الإعلان الدستوري.

وأكد محمود أن التاريخ لن ينسى دور المستشار أحمد الزند في هذه الفترة لدعم استقلال القضاء والحفاظ عليه ووقوفه بجانب القضاة.

وأشار محمود إلى أن مرسي كان يرفض وجوده وجهز لتعيين طلعت عبدالله نائبًا عامًا وهو دفعة محمود مكي نائب الرئيس آنذاك، مشددًا على أن ثقافة الإخوان لا تسمح لمن هم خارج الجماعة بتولي المناصب.