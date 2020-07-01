انطلاق أولى الرحلات الدولية من مطار القاهرة بعد توقفها 3 أشهر

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، صباح اليوم، صالات السفر بمبنلا الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، يرافقه عدد من قيادات الطيران المدني ومطار القاهرة، لمتابعة انطلاق أولى الرحلات الدولية للشركة الوطنية مصر للطيران بعد توقف استمر 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد الطيار محمد منار، صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب، ومكتب الحجر الصحي بالمطار، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية، إضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار.

واطمأن الوزير على الإجراءات الأمنية داخل المطار، ووجّه بتقديم التسهيلات اللازمة للمسافرين وتيسير إجراءات السفر والوصول للتخفيف من التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات للحد من انتشار الفيروس وتذليل الصعوبات، والتنسيق الدائم المستمر مع الجهات العاملة بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للركاب وأكثرها أمانا.

ومن المقرر أن يشهد مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة.