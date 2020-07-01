إصابة 9 بينهم 4 أطفال في تصادم بين سيارتين أمام بوابة الكوثر بسوهاج

أصيب 9 أشخاص بينهم 4 أطفال في تصادم بين سيارتين أمام مدخل حي الكوثر شرق سوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطريق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة الكوثر يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين أجرة أمام مدخل حي الكوثر، وانتقل الي مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من هاجر محمد توفيق، 7 سنوات بسحجات وكدمات بالجسم، مازن محمد توفيق، 3 سنوات بسحجات و كدمات بالجسم، حبيبه محمد رزق، 9 سنوات، بجرح قطعي أسفل العين، منه محمد رزق، 3 سنوات بجرح قطعي بالوجه، أحمد محمود مصطفى، 40 عاما بكدمات وسحجات بالجسم، "فاطمة. ذ. ع" 25 عاما بسحجات و كدمات بالجسم، "رجاء. م. م" 50 عاما اشتباه كسر بالساق اليمني "عبير. م. م" 45 عاما اشتباه نزيف بالبطن، "بدور. م. ت" 17 عاما بسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.