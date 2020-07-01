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جامعة أسيوط تبدأ تسليم البطاقات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس

فتحي: سيتمكن الأعضاء واسرهم من استخدام البطاقات بداية من اليوم

كتب:

سعاد أحمد
10:52 ص | الأربعاء 01 يوليو 2020
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

بدأت جامعة أسيوط في تسليم البطاقات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم عن العام المالي 2020/2021، وذلك في إطار ما تقدمه الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال، من رعاية صحية واجتماعية لأعضاء هيئة تدريسها.

وأوضح محمد فتحي محمد، المدير المالي والإداري للوحدة العلاجية، أنه تم بدء تسليم البطاقات العلاجية اعتباراً من يوم الأحد الماضي، بمقر وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بمبنى العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة أسيوط، وذلك في مواعيد العمل الرسمية، ليتمكن الأعضاء من استخدامها اعتباراً من اليوم الأول من يوليو.