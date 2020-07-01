جامعة أسيوط تبدأ تسليم البطاقات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس

بدأت جامعة أسيوط في تسليم البطاقات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم عن العام المالي 2020/2021، وذلك في إطار ما تقدمه الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال، من رعاية صحية واجتماعية لأعضاء هيئة تدريسها.

وأوضح محمد فتحي محمد، المدير المالي والإداري للوحدة العلاجية، أنه تم بدء تسليم البطاقات العلاجية اعتباراً من يوم الأحد الماضي، بمقر وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بمبنى العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة أسيوط، وذلك في مواعيد العمل الرسمية، ليتمكن الأعضاء من استخدامها اعتباراً من اليوم الأول من يوليو.