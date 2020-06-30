جامعة أسيوط تستعد لامتحانات الفرق النهائية

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في مجلس جامعة أسيوط المنعقد عن شهر يونيو، برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات، وعمداء شتى كليات الجامعة النظرية والعملية.

وشدد رئيس الجامعة على أعضاء المجلس بضرورة اتخاذ كافة التجهيزات اللازمة استعدادًا لأداء الفرق النهائية لامتحانات نهاية العام الجامعي 2019/ 2020 الشهر المقبل، مؤكدًا ضرورة التزام كافة الكليات بمراعاة الإجراءات الاحترازية وقواعد وشروط مكافحة العدوى في تنظيم اللجان، والعمل على توفير كافة التيسيرات اللازمة للطلاب خلال أدائهم الامتحانات.

كما أكد ضرورة التزام الطلاب بالدخول بالكمامات إلى اللجان، والتواجد اليومي لعمداء الكليات ووكلائها المختصين وأساتذة المادة للإجابة على استفسارات الطلاب والرد على تساؤلاتهم، مع ضرورة مراعاة جودة التهوية داخل اللجان، وتوفير للطلاب ما يلزم من زجاجات مياه ومطهرات وكواشف حرارة في اللجان.

وأوضح "الجمال" توزيع نحو 30 طبيبًا على باللجان، مع توفير ما يلزمهم من أدوات طبية، وأدوات لازمة لإجراء أي إسعافات أولية، مع تواجد سيارات إسعاف خارج اللجان تحسبًا لأي طوارئ لا قدر الله .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن تنطلق أعمال الامتحانات في 8 يوليو المقبل حتى النصف الثاني من أغسطس، مشيراً إلى أنه مراعاة تنظيم اللجان بحيث لا يزيد عدد الطلاب فى كل لجنة عن 15 طالبًا، ووجود مسافة لا تقل عن مترين بين كل طالب وآخر، مع تطبيق التصحيح الإلكتروني كنظام عمل خلال عمل كنترولات الكليات.