 16.2 ٪ زيادة فى متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين عام 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 1 / 7 / 2020 "النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2019 " ومن أهم المؤشـــرات :·

بلغ متوسط الأجر الأسبوعى 1283جنيهاً للعاملين فى كلا من القطاع العــام / الاعمــال العــام والقطاع الخاص ( 10 عاملين فأكثر ) بينما كان 1104 جنيهاً فى عام 2018 بنسبة زيادة 16.2%.v 1479 جنيهـاً فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1278 جنيهاً عام 2018بنسبة زيادة15.7%.1019 جنيهـاً فى القطــاع الخـــاص مقابل 877جنيها عام 2018 بنسبة زيادة 16%.

1295 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1120 جنيهاً عام 2018.1220 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1022 جنيهاً عام 2018 1455 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1262جنيهاً عام 2018 .1649 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1392 جنيهاً عام 2018 .1052 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع الخاص مقابل 911 جنيهاً عام 2018.906 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع الخاص مقابل 754 جنيهاً عام2018 .

3448 جنيهاً متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين فى نشاط الوساطة المالية والتأمين ٪ ٪ سجل نشاط الوساطة المالية والتأمين أعلى متوسط أجر أسبوعي حيث بلغ 3448جنيهاً مقابل3289 جنيهاً عام 2018.

بلغ متوسط الأجر الأسبوعى لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:1417 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء مقابل 1315 جنيهاً عام 2018.1516 جنيهاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء مقابل 1374جنيهاً عام 2018.1716 جنيهاً لنشاط النقل والتخزين مقابل 1433 جنيهاً عام 2018.

سجل نشاط التعليم أقل متوسط اجر أسبوعي حيث بلغ 593 جنيهاً مقابل 521جنيهاً عام2018 .53 ساعة متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص (10عاملين فأكثر )·

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية كالاتى :v 53 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.v 49 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.

57 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص

Ms.Hoda Mohamed FathiDirector of Publi

1295 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1120 جنيهاً عام 2018.1220 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1022 جنيهاً عام 2018 1455 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1262جنيهاً عام 2018 .1649 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1392 جنيهاً عام 2018 .1052 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع الخاص مقابل 911 جنيهاً عام 2018.906 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع الخاص مقابل 754 جنيهاً عام2018 .

7 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص