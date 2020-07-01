ننتظر موافقة الثقافة على منحة "الصباح".. "التشكيليين" ترد على الشائعات

أصدرت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين بيانا تنفي فيه مجموعة من الشائعات وتوضح الحقائق وبعض الإنجازات كالتالي:

1- تم إنشاء موقع رسمي للنقابة فى عهد المجلس السابق بلغت تكلفته أكثر من خمسين ألف جنيه، وفور تولى النقيب الجديد الدكتورة صفية القبانى تلاحظ توقف الموقع عن العمل، وبناء عليه تم اتخاذ قرار بنقل الهوست والدومين من الشركة المسؤولة إلى ملكية النقابة، بتكلفة 3400 جنيه فقط لا غير، وتم تسجيل الموقع بعد تسليم الأوراق الرسمية التي تثبت ملكية النقابة، كما تم تطويره وزيادة محتوياته ليستوعب أعضاء الجمعية العمومية وإمكانية تحديث بياناتهم وإضافة أعمالهم الفنية.

2- نؤكد أن أرض أكتوبر كان قد تم سحبها عام 2018 من النقابة لعدم التعامل عليها، وتقدمنا كمجلس جديد تولى النقابة في نهاية يناير 2020 بتظلم للمجتمعات العمرانية في فبراير 2020 وتم الموافقة عليه واعادة تخصيص الأرض للنقابة خارج السعر الاقتصادي القديم 70 جنيها للمتر، واصبح سعر المتر 2300 جنيه، وجارى اجراءات استخراج خطاب التسعير للدفع ثم طرحها لمطورين عقاريين للمشاركة فى مشاريع لتنمية موارد النقابة ، كما سيتم ان بمشيئة الله عمل اجتماع بعد التسعير الأخير وحساب ثمن الشقه في التسعير الجديد مع اعضاء النقابة المسددين جدية الحجز والبالغ عددهم 74 فنان وفنانة لطرح الحلول المطروحة والاسعار الجديدة عليهم .

3- تؤكد النقابة أنه جار تخصيص شقق من صندوق الإسكان الاجتماعي في ( مدينة المنيا الجديدة – مدينة أسيوط – مدينة طيبة - برج العرب – مدينة العاشر من رمضان ) وجار تخصيص شقق بمدينة 6 أكتوبر سوف يتم الإعلان عنها قريبا لعرضها للاعضاء بكل شروط الحجز والتقدم. والمساحات واشتراطات صندوق الاسكان الاجتماعي.

4- بخصوص أرض المرسى النهري تم سحبها من النقابة عام 2016 وكانت هناك محاولة لاستردادها لكن محافظة القاهرة رفضت، ونحن كمجلس جديد 2020 بصدد السعي في الحصول على أرض أخرى قريبا تخصص نادي للنقابة وخدمة الأعضاء.

5- توضح النقابة أن حافظة البريد موجودة داخل النقابة وكذلك سلفة ومصاريف الجمعية العمومية وتم إطلاع معظم اعضاء المجلس عليها.

6- تؤكد النقابة أيضاً أن المبلغ الذى تم اهداؤه من الشيخة سعاد الصباح وهي شخصية اعتبارية ثقافيه وفنية كبيرة (مؤسسة سعاد الصباح) في انتظار موافقة وزيرة الثقافة عليه حيث ان سيادتها ارسلت خطاب يفيد انتظار موافقات الجهات الرقابيه للدوله (عدة جهات) المختصة بقبوله، وذلك بعد موافقة المجلس كاملا على قبولة والتوصية بتقديم الشكر لها.

7- أما المستشار القانوني للنقابة تم تعيينه من خلال المجلس في اول مجلس، وتم إعادة عرض تعيينه على المجلس مرة اخرى في ثاني مجلس، وقد تمت الموافقة على تعينه بعدد 15 عضوا موافق امام تحفظ ثلاثة اعضاء فقط ، وهذه المحاضر موجودة وموثقة بالنقابة.

8- أما حول صندوق المعاشات تؤكد النقابة أن به 3 مليون و600 ألف جنيه ودائع فقط لا غير وفي حالة زيادة المعاش لا بد من زيادة موارد الصندوق وعمل دراسة اكتواريه تسمح بذلك حيث إن النقابة مواردها ضعيفة وبحاجة لفتح آفاق وضخ أموال من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الخاصة بالنقابة لدعم الصندوق ، وتفعيل قوانين النقابة وقد تم اجراء خطوات في هذا الصدد ، بالإضافة للبدء في دراسة العديد من الافكار التي يمكن تفعيلها لزيادة موارد صندوق المعاشات.

9- حول قرار مجلس إدارة المنصورة الأخير تم مراجعته قانونيا واتضح مخالفته لقانون النقابة، والرد عليه هو ليس قرار مجلس وإنما الرد القانوني وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشان.

10- كل اجتماعات هيئة المكتب وفقا لصحيح القانون نص الفقرة الرابعة من المادة 47 من اللائحة حيث ان الاجتماعات معلقة من 24/3/2020م، بسبب جائحه فيروس كورونا بقرار رئيس الوزراء وسوف يتم استئناف اجتماعات المجلس قريبا بمشية الله حيث يتم حاليا الإعداد لذلك، وسوف يتم عرض كل القرارات المتخذة سابقا علي المجلس، وكل ما تم اتخاذه من قرارات وممارسته وفقا للقانون نظر لظروف كورونا.

11- تم إحالة كافة الشكاوى الواردة من المنصورة ومن أعضاء المجلس بالقاهرة إلى لجنة تحقيق وفقا لقرار هيئة المكتب.

12- تؤكد النقابة على الفنانين أن من لديه أى مشاريع أو أفكار لتنمية النقابة فليتفضل بتقديمها رسميا بعد عمل تصور شامل، ويسعدنا تشريفكم لمناقشتها ومشاركتكم في دعم وتطوير النقابة.

13- كما ننوه أن النقابة مفتوحة طوال الأسبوع وترحب بأعضائها ومن يرغب فى الاستفسار، أو تقديم مقترحات، أو شكاوى يتم تقديمها بشكل رسمي في مقر النقابة لتوجيهها للمختص والرد رسميا عليها.

14- النقابة تمتلك شقتين بمدينة أكتوبر في الاسكان الاجتماعي. الحي السادس المجاور الثامنة عمارة 44 الدور الثالث وتم عمل تقرير لها بواسطة لجنة الإسكان وتم أخد قرار مجلس إدارة ببيعهما لأعلى سعر لصالح صندوق المعاشات.

15- النقابة تمتلك مدفنين في 6 أكتوبر ‎طريق الواحات، لاستعمالهم لأعضاء النقابة الذين يتوفاهم الله ولا يملكون مدفن.