للأعضاء.. نقابة الفنانين التشكيليين تقدم خدمة فحص كورونا

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، عن تقديم خدمة فحص فيروس كورونا للفنانين التشكيليين أعضاء النقابة، حاملي الكارت الطبي، وذلك بعمل خصومات على الأشعة والتحاليل بأسعار مخفضة.

وأوضحت النقابة في بيان أن الخدمة مقدمة من شركة المستقبل للرعاية الصحية، بالتعاون مع مراكز ومعامل سيجما، والتي تعاقدت معها النقابة، وتشمل الفحوصات مجموعة من التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وأشعة مقطعية على الصدر.

يأتي ذلك في إطار حرص اتحاد نقابة الفنانين التشكيليين على دعم أعضائها في ظل انتشار وباء كورونا، وذلك لتفعيل الدور المجتمعي للنقابة وتضافر الجهود الرسمية والأهلية لمواجهة الفيروس وتداعياته.