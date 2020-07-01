غلق 17 محلا وكافيه وصالة ألعاب رياضية بالغربية لمخالفتها مواعيد الغلق

أعلنت محافظة الغربية، عن غلق 17 محلا تجاريا وصالة ألعاب رياضية وكافيه، لمخالفتها مواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء.

وأوضح بيان صادر من المركز الإعلامي للمحافظة، عن تحرير 23 مخالفة، شملت 8 محاضر إشغال طريق لبعض الكافيهات، وغلق وتشميع 15 محلا تجاريا وصالة للألعاب الرياضية لمخالفتها لمواعيد الغلق في مدينتي المحلة وسمنود..

وفي طنطا، تم غلق وتشميع عدد 2 كافيه لمخالفتهما لمواعيد الغلق وتحرير 17 مخالفة مرورية "انتظار خاطئ وسير عكس الاتجاه" في منطقة الاستاد.

من جانبه قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إنه لا تهاون مع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم سحب ترخيص التشغيل والغلق الفوري ووقف النشاط حال المخالفة.