تعليم الغربية: تحصد 107 مراكز على مستوى الجمهورية في الأنشطة التربوية

أعلن محافظ الغربية، اليوم، حصد مديرية التربية والتعليم لـ 107 مراكز على مستوى الجمهورية في جميع الأشطة التربوية، والتي شملت أنشطة التربية الرياضية والمكتبات والتربية الفنية والصحافة والتربية المسرحية والتربية الاجتماعية والتربية الموسيقية والمجال الصناعي، والتي أقيمت برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال محافظ الغربية، في بيان له، إن المديرية حصدت جميع المراكز على مستوى الجمهورية بمعدل 22 مركز أول، و17 مركز ثان، و22 مركز ثالث، و18 مركز رابع، و11 مركز خامس، و5 مركز سادس، و4 مركز سابع، و7 مركز ثامن، ومركز واحد فقط للتاسع الجمهوري.

وأوضح ناصر حسن، وكيل الوزارة بالغربية، أن المديرية حصدت 85 مركزاً على مستوى الجمهورية في أنشطة التربية الرياضية، شملت ألعاب القوى، والسباحة والمصارعة ووالجودو والكاراتيه والجمباز الفني والتنس الأرضي وسلاح المبارزة، و8 مراكز في أنشطة المكتبات، في مسابقتي نجوم المكتبة، وفرسان القراءة، ومركزا واحداً في نشاط التربية الفنية، في مسابقة "آدم حنين"، و4 مراكز في نشاط الصحافة والإعلام التربوي، في مسابقة الكاريكاتير، و3 مراكز في نشاط التربية المسرحية، ومسابقات مركز تنمية القدرات، ومهرجان الفنون المسرحية لمدارس التعليم الخاص، والإلقاء الشعري، ومبدعي المستقبل، ومركزًا واحدًا في نشاط التربية الاجتماعية، في مسابقة المكاتب التنفيذية، و4 مراكز في نشاط التربية الموسيقية في مسابقات أعياد الطفولة "أجمل لحن"، ومركزًا واحدًا في نشاط المجال الصناعي، في مسابقة الإبداع.

وأكد "حسن"، أن جميع الأنشطة التربوية التي شاركت فيها المديرية استمرت حتى موعد توقف الدراسة في الخامس عشر من مارس الماضي، وأن باقي الأنشطة على مستوى الجمهورية لم تستكمل منذ ذلك الوقت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.