حملة على مطاعم ومقاهي أبوتيج لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، عدة حملات على عدد من المطاعم والمقاهي والمحال بنطاق مدينة أبوتيج وحي غرب أسيوط، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع "الطيبي" تنفيذ الضوابط، ومنها السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين إشعار آخر، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في كافة المنشآت ووسائل النقل، وغلق أماكن العاب الأطفال، مع حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة والتفتيش على المطاعم والمقاهي، لمتابعة تنفيذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين المترددين عليها، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعلى رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط.