القوى العاملة تسجل العائدين من لبنان عبر منصة إلكترونية لمتابعة صحتهم

تلتقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

جاء ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالي ببيروت شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي، أن وزارة الصحة العامة اللبنانية شددت على جميع المسافرين القادمين إلى لبنان ابتداء من اليوم أول يوليو 2020 ضرورة التسجيل على المنصة الإلكترونية Covid 19 Moph PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة، والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها لإمكانية متابعة وضعهم الصحي.