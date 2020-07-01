اليوم.. صرف المعاشات عبر مكاتب البريد

تبدأ هيئة البريد، اليوم، في صرف المعاشات، عبر منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، متضمنة الزيادة السنوية المقررة لكل أصحاب المعاشات بنسبة 14%.

واستمرارًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، سيتم تقسيم صرف المعاشات على شرائح بحسب قيمة المعاش كالتالي:

– أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأربعاء والأحد (1-5) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

– أصحاب المعاشات من يبلغ معاشه أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يصرفون أيام الاثنين والثلاثاء (6-7) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

– أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الأربعاء والخميس (8-9) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

– فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يصرفون معاشاتهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 يوليو.