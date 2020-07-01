8 أدوات مقدمة من البريد المصري لعملائه.. تعرف عليها

تقدم هيئة البريد المصري لعملائها من الأفراد والشركات، عددا من الأدوات، لتسهيل تعاملاتهم وتتبع الشحنات الخاصة بهم، وحساب الشحنة، ومعرفة أماكن تواجد فروع مكاتب البريد المنشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الأدوات المقدمة من البريد المصري ومميزات كل منها، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أدوات البريد المصري لتسهيل خدمات العملاء

ـ تتبع الشحنة، وهي خدمة تمكن العميل من تتبع خط سير شحنته إلكترونيا من خلال كتابة رقم التتبع الخاص بها المكون من 10 أرقام.

ـ حساب الشحنة، وهي خدمة تمكن العميل من حساب تكاليف شحنته سواء كانت محلية، أو دولية من كتابة اسم المدينة المرسل منها، وتوضيح المكان المرسل إليه، تحديد الفئة سواء كانت مستند أو بضائع، تحديد الوزن والططول والارتفاع والعرض.

ـ أين تجدنا، وهي أيقونة تتضمن خريطة تفصيلية بأمكان تواجد مكاتب البريد المصري بجميع أنحاء الجمهورية، لسهولة الوصول إلى أقرب مكتب تابع له العميل.

ـ العثور على الرمز البريدي.

ـ تصريح الجمارك.

ـ الحجز.

ـ تذكرة افتراضية.

ـ تعيينات.