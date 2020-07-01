التنمية المحلية تمد باب التقديم لـ54 وظيفة قيادية لمدة شهر

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مد الوزارة تلقي طلبات الراغبين في شغل 54 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لمدة شهر، طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وطبقا للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg .

وقال اللواء محمود شعراوي في تصريحات عنه، إنّ الوزارة تلقت حتى 30 يونيو 2020، نحو 1515 طلبا من الراغبين في التقدم للمسابقة، عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت www.mld.gov.eg.

وأكد شعراوي، حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاختيار للقيادات المحلية الجديدة، وإعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين لاختيار أفضل العناصر وضخ دماء جديدة قادرة على العطاء والعمل بتفاني وإخلاص خلال المرحلة المقبلة لخدمة المواطنين، والحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ عملية التقديم للمسابقة تقتصر على تقديم الأوراق إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.