صور.. حملات توعية من "طب كفر الشيخ" للوقاية من كورونا خلال الامتحانات

نظم عدد من طلاب كلية الطب البشري بجامعة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، حملة توعية عن كيفية التعامل في فترة وجود الطلاب خلال الحرم الجامعي في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد امتحانات الفرق النهائيه بدء من الأول من يوليو للعام الجاري.

وهدفت الحملة إلى التعريف بطرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتوضيح التصرفات الخاطئة التي يجب التخلص منها حفاظا على صحة الطلاب، والنصائح التي يجب الالتزام بها كنوع من الوقاية والحفاظ على حياة الطلبة خلال فترة تواجدهم في الجامعة لأداء الامتحانات.

وشملت الحملة، طرق الوقاية ومجموعة من الإرشادات كعدم ملامسة الأسطح، عدم الجلوس على الأرضيات، طرق غسل اليدين بشكل صحيح وفقا لمنظمة الصحة العالمية، الحفاظ على مسافات أمنة بين الطلاب، الالتزام بارتداء الكمامة، وكذلك طرق التخلص منها بشكل صحيح.

من جانب أبدى طلاب جامعة كفر الشيخ، إعجابهم الشديد بحملة الجمعية الطبية في كلية الطب البشرى "Vagus Academy"، كما قام عمداء الكليات في الجامعة بدعمهم لها ولفكرة تنفيذها حرصا منهم على سلامة أبنائهم الطلاب.

كما نفذت المجموعة مؤخرا إيفينت "الطائرة تستعد للانطلاق"، والذي نُظم "أون لاين" لتعليم الطلاب طرق دارسة الطب فى بعض البلاد الخارجية والشروط المطلوبة لعمل الأطباء فى أمريكا وألمانيا وأستراليا وبريطانيا وغيرها من الدول، وأيضا اللغات الأجنبية المطلوبة للعمل بالخارج.

وقال حازم الجمل، رئيس الفريق، إنه وزملاؤه من أعضاء الفريق يحرصون دائما على خروج الفكرة التى يستفيد منها مختلف طلاب الجامعة ويتجهون لتفيذها فوراً حرصا منهم على مصلحة زملائهم التى هي الهدف وراء كل كل عمل يقوم به الفريق، موجها الشكر لزملائه فى الفريق لمجهوداتهم الدائمه فى ذلك .