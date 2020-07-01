نجوى إبراهيم مفاجأة الكينج محمد منير في أغنيته "الناس في بلادي"

يفاجئ الكينج محمد منير الجماهير بالشخصية التي تشارك في أغنيته الجديدة "الناس في بلادي"، والمقرر طرحها يوم ٣ يوليو، كما كشف منتجها مصطفي إسماعيل.

ومن المقرر أن تشارك في تصوير الأغنية المذيعة الشهيرة نجوى إبراهيم "ماما نجوى".

أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وإنتاج الشركة العالمية.

وانتهى الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، ويجري وضع اللمسات النهائية عليه حاليًا من مونتاج ومكساج أستعدادا لطرحه في الموعد المحدد.

وبدأ منير تصوير الأغنية يوم الجمعة الماضي في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة، واستمر التصوير حتى مساء الأحد الماضي، حيث صور المخرج أحمد عبد المحسن في الفترة من الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساءً كل يوم.

وكان آخر لقاء جمع نجوي إبراهيم بالكينج محمد منير عام ١٩٨٤ في حوار مطول أجرته معه لبرنامجها الشهير "استديو 84" وتحدث الكينج في اللقاء عن مشواره الفني وبداياته وغنى عدد من أغانيه، منها "أم الضفاير وصبيه وقمر".