محمد منير يطرح "الناس في بلادي" يوم الجمعة احتفالا بثورة 30 يونيو

كشف المنتج مصطفى إسماعيل عن موعد طرح أغنية "الناس في بلادي" الذي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير، والتي تم إنتاجها خصيصا احتفالا بثورة 30 يونيو.

وقال إسماعيل إن الأغنية المقرر طرحها يوم الجمعة المقبل 3 يوليو.

كما انتهى محمد منير من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، ويتم وضع اللمسات النهائية عليه حاليًا.

الأغنية من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، ومن ألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية مصطفى إسماعيل.

يشار إلى أن المنتج مصطفى إسماعيل تعاون مؤخراً مع أصالة في أغنية "الحب والسلام"، والتي سيتم طرحها هي الأخرى خلال أيام، وهي عمل غنائي مصور على طريقة الفيديو كليب يدعو للتفاؤل في ظل انتشار جائحة كورونا.