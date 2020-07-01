فيديو.. عصام كاريكا يبعث رسالة ساخرة إلى عمرو دياب

نشر الملحن عصام كاريكا مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" معلقا: "سؤال لعمرو دياب مهم من كاريكا".

وجاء في مقطع الفيديو أغنية عمرو دياب "وهي عاملة إيه دلوقت" من إحدى الحفلات، ويقطعها عصام كاريكا بشكل ساخر، مستفسرا عن حال حبيبته.

يذكر أنّ أغنية "وهي عاملة إيه دلوقت" من ألحان عصام كاريكا وكلمات بهاء الدين محمد وصدرت عام 2000 في ألبوم "تملي معاك" للمطرب عمرو دياب وحققت نجاحا كبيرا.

ويعد الملحن عصام كاريكا واحدا من أبرز الملحنين في الوطن العربي وقدم العديد من الأغنيات منذ فترة التسعينيات، وتعاون خلال مشواره الفني مع عدد كبير من المطربين في مصر والوطن العربي مثل الكينج محمد منير وديانا حداد وإيهاب توفيق وآخرين.