وزيرا "الشباب" و"التضامن" في جولة تفقدية بحي الأسمرات

أجرى كلا من الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة، والدكتورة نيفين وزير التضامن الاجتماعي، جولة مشتركة في حي الأسمرات برفقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وقيادات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وخلال الجولة تفقد الوزيران مجمع الخدمات الاجتماعية الذي تقيمه وزارة التضامن الاجتماعي بتكلفة 176 مليون جنيه.

ويضم خدمات الأسرة والطفولة والأسر المنتجة ومشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، وعدد من الحضانات ومراكز خدمات المراة والمسنين.

وقالت القباج إنه من دواعي السرور أن يشرفنا وزير الشباب والرياضة في مبنى الخدمات الاجتماعيه ونستمع لملاحظاته، وخصوصا أن المبنى ملاصق للمدينة الشبابية، ولابد من تكامل الخدمات المقدمة من الوزارتين لأبناء وسكان حي الأسمرات أحد أهم مشروعات تطوير المناطق الخطرة وأحد أهم إنجازات ثورة 30 يوني.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مجمع الخدمات المتكاملة سيكون انعكاس لمعظم خدمات الوزارة الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك الخدمات التنموية والتربوية، وسيجمع عدد من مشروعات الوزارة وبرامجها المتنوعة، ثم قام الوزيران ومرافقيهم بجولة تفقدية لمدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية الجارية بها، والذي شملت منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة الأغراض وحمام سباحة أوليمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني اجتماعي، وصالة جيم.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوسيع وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية وتطوير المناطق العشوائية، وتحويلها إلى أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري، موضحا أن حي الأسمرات أصبح الآن واحدا من أفضل الأماكن التي تم تطويرها في محافظة القاهرة.

وتابع صبحي بأن مدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، أصبحت جاهزة تماما للتشغيل الفعلي، موجها الشكر لكل من وزارة الإنتاج الحربي، وصندوق تحيا مصر، وذلك بعد جهودهم الكبيرة في إنجاز واحد من أهم المشروعات الإنشائية على مستوى الشباب والرياضة.