تجديد حبس المتهمة بقتل شقيقتها في أحد أسواق السويس 45 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس السيدة المتهمة بقتل شقيقتها داخل سوق الأنصاري بمحافظة السويس بالطعن بسكين، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن السويس، تلقى بلاغا من نقطة مستشفى السويس، بوصول سيدة، 38 عاما، متوفية، على إثر إصابتها بطعنات في الجسد.

على الفور، انتقل ضباط الشرطة بمديرية أمن السويس، إلى موقع الواقعة، وتبين من المعاينة، أن شقيقة الضحية هي من قامت بقتلها داخل سوق الأنصاري بسبب خلافات بينهما.

وأكد شهود العيان، أن المتهمة قامت باستخدام سكين في قتل شقيقتها داخل السوق، مما تسبب في مصرع الأخيرة.