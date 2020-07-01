العميد الجديد لكلية الطب يشارك في اجتماع مجلس جامعة أسيوط

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في جلسة مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وعمداء الكليات.

واستهل رئيس جامعة أسيوط الجلسة بالترحيب بالدكتور علاء عطية في أول انضمام له كعضو في مجلس الجامعة عقب تعيينه عميدًا لكلية الطب، متمنيًا له التوفيق والسداد في عمله بالكلية والمستشفيات الجامعية.

وجدد رئيس جامعة أسيوط نعيه لمستشاره الهندسي الدكتور محمود جابر، والذي ظل متفانيًا في عمله لآخر يوم في حياته.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص أسفه لفقد الجامعة بعض من الأساتذة الأجلاء من مختلف كليات الجامعة والعاملين خلال الأشهر القليلة الماضية جراء إصابتهم بفيروس كورونا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم جميعًا برحمته الواسعة.