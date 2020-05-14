مجلس جامعة أسيوط يوافق علي تعيين 6 أساتذة جدد بعدد من الكليات

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 6 من الأساتذة الجدد بعدد من كليات الجامعة، حيث نصّت القرارات على تعيين ثلاثة من الأساتذة بكلية الطب وهم الدكتور مدحت العربي خليل بقسم الصحة العامة وطب المجتمع، الدكتورة هبة عطية يسي عبد الملاك بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، الدكتورة رشا إبراهيم محمد أنور بقسم التشريح الآدمي وعلم الأجنة.

كما شملت القرارات في معهد جنوب مصر للأورام تعيين الدكتور آمن حمدي زكي بقسم طب الأورام، وفي كلية التربية تمّ منح الدكتور رباح رمزي عبد الجليل اللقب العلمي لوظيفة أستاذ أصول تربية بقسم أصول التربية، أما في كلية التربية الرياضية فقد شملت الموافقة كذلك منح الدكتور أحمد فتحي علي محمد اللقب العلمي لوظيفة أستاذ إدارة رياضية (كرة سلة) بقسم الإدارة الرياضية والترويح.