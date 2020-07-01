القبض على منار سامي بطلة فيديوهات الرقص في TIK TOK

قال المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد منار سامي، بطلة فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK، في تصريح لـ"الوطن"، إنّ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على منار سامي، بجوار كافيه شهير بمدينة بنها، وكان بصحبتها شاب.

وأكد مصدر أمني في تصريح لـ "الوطن"، القبض على المتهمة وبصحبتها شاب يدعى "عبد العزيز.س"، والسابق اتهامه في عدة قضايا.

وكان فرحات تقدم ببلاغ ضد منار سامي، حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام، وقال إنّه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب، لجذب الانتباه ظهرت "منار سامي" لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات، واتهمها بتعمد إثارة الغرائز في الصور والفيديوهات التي تبثها عبر حسابها.