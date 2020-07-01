طلاب الأزهر للقسم الأدبي بالشيخ زويد سعداء بامتحان مادة الحديث

تابع الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، يرافقه الشيخ عاطف عبدالرحمن مدير التعليم الثانوي أعمال اللجنة منذ الصباح، ومتابعة دخول الطلاب والطالبات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومتابعة انعقاد امتحان مادة الحديث للقسم الأدبي.

وقام "أبو القاسم"، بالمرور على اللجان والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية وأداء الطلاب لامتحان مادة الحديث، اليوم.

وعقب الخروج من الامتحانات أعرب الطلاب عن ارتياحهم بعد أداء امتحان مادة الحديث اليوم، حيث اكدوا أن الامتحان كان في مستوى جميع الطلاب والاسئلة مباشرة ولم تخرج عن المنهج المحدد حتى 15/3/2020.

وضمت لجنة الشيخ زويد معاهد (رفح القديم والجديد - أبوطويلة - نجع شبانة - الجورة - الشيخ زويد - الماسورة) بنين وفتيات.

فيما صرح محمد إبراهيم رجب مدير إدارة الامتحانات، أن 395 طالبا من القسم الأدبي، أدوا الامتحان في مادة الحديث الشريف، وأنه لم ترد حتى الآن إلى غرفة العمليات أي شكوى تتعلق بالامتحانات أو بسلامة وصحة الطلاب أو الأعضاء ولا توجد حتى الآن أي حالات اشتباه بين العاملين والملاحظين والطلاب.