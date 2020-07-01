أصيبت بوعكة.. شاب يحمل شقيقته إلى لجنة الثانوية الأزهرية ببلبيس

أكد اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس انتظام سير امتحانات الثانوية الأزهرية بنطاق دائرة المركز، مشيرًا إلى أن كافة اللجان ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة بلبيس، قامت بالمرور ومتابعة لجان الثانوية العامة الأزهرية اليوم بمدينة بلبيس، والاطمئنان على سير الامتحانات في ظل إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولقت إلى أنه أثناء مرور فريق الإدارة تصادف وجود شاب يحمل شقيقته بين ذراعيه لتوصيلها إلى لجنة الامتحان، نظرًا لإصابتها بوعكة صحية، لافتًا إلى أنه تم الاطمئنان على الحالة الصحية للطالبة، ومثينًا على ما فعله شقيقها لحرصه على مساعدة شقيقته والاهتمام بمصلحتها.