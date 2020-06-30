صحة الشرقية تواصل حملات التوعية للمواطنين لمواجهة كورونا

واصل فريق الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالشرقية تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، من خلال الحملات المكثفة اليومية التوعوية للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تحت شعار "خليك بالبيت"، "خليك إيجابي"، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، بجانب تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية للمترددين على الوحدات الصحية، والعاملين بالمصالح الحكومية، والبنوك، والبريد، والمحلات التجارية، ومواقف السيارات والمخابز وغيرها.

وتقوم الفرق الصحية بالتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، وكيفية تجنب الإصابة بها، وأهمية التباعد الإجتماعي خلال الفترة الحالية، والتأكيد على ضرورة استخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات لتجنب العدوى أو الإصابة، والتأكيد على أهمية النظافة العامة، والشخصية.

ومن بين الإجراءات التي تم التأكيد عليها، نظافة دورات المياه، وضرورة مسح الأرضيات والأسطح بإستخدام الكلور المخفف بالماء بتركيز ٥% ، والتأكيد على عدم التزاحم والتكدس بالأماكن العامة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.