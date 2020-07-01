محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير مستشفى الحميات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمستشفى حميات أسيوط بحي غرب، للاطمئنان على سير العمل ونسب التنفيذ، ومطابقة الأعمال للمواصفات الفنية، وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الجولة، بالمتابعة الدورية والمستمرة لهذه الأعمال والتجهيزات، وتذليل كافة العقبات التي قد تقف حيال الانتهاء من الأعمال طبقًا للإمكانات المتاحة، مشيدًا بالمشاركة المجتمعية فى تطوير أقسام العناية المركزة والمشرحة بالمستشفى.

وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطوير والصيانة والتجديد طبقًا للمواعيد المحددة مسبقًا، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي بالمحافظة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.