محافظ أسيوط يتابع إجراءات علاج مصابي كورونا بمستشفيي الإيمان والشاملة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام "الشاملة"، ومخزن المستلزمات الطبية بحي غرب، للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات اللازمة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الإيمان العام والتقى بالدكتور محمد جمال مدير المستشفى، واستمع إلى شرح للأقسام، والتي وصل عدد أسرّة مرضى فيروس كورونا بها إلى 100 سرير، إضافة إلى أسرّة العناية المتوسطة والمركزة.

كما تفقد غرفة العناية المركزة، واطمئن على بعض المرضى ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على التوسع في أماكن العزل بالمستشفى لسد الاحتياجات، وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير.

وواصل المحافظ جولته بتفقد مستشفى أسيوط العام "الشاملة" بحي غرب، والتقى بالدكتور ماجد محمد يونس مدير المستشفى، والأطباء المشرفين على العزل بها، واستمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.

وفى سياق متصل، تفقد محافظ أسيوط مخزن المستلزمات والمهمات الطبية الإقليمي بحي غرب أسيوط، والتقى الدكتورة نسرين عبدالرحمن مسؤول المستلزمات الطبية بالمديرية، وتفقد أقسام المخزن وتأكد من توافر المستلزمات والأدوية بكميات لسد الاحتياجات المحلية، وكذلك توافر كميات احتياطية.

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف حملات لجنة التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل، وإعداد تقرير كامل بكميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة، وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية، مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات.