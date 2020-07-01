بعد 20 سنة جواز اكتشف خيانتها.. تفاصيل جديدة في حادثة طفلة الطالبية

بعد 20 عاما من الزواج.. كشفت جريمة قتل الطفلة فجر، 12 سنة، على يد عشيق أمها بمنطقة الطالبية، ووضع جثتها في برميل بوتاس، حتى ساحت الجثة في المادة الكاوية وحرق عظامها أعلى سطح العقار الذي شهد الجريمة بالمعتمدية، بمساعدة أحد أصدقائه، خيانة الأم والدة الطفلة لزوجها، واتهمها الزوج بالزنا، وقررت جهات التحقيق حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين بتهمة القتل العمد، وتحفظت على حذاء الطفلة وهاتفهما المحمول، وكل ما تبقى من الطفلة بعد وضع جثتها في برميل بوتاس.

وانتقلت النيابة العامة وعاينت مسرح الحادث في صحبة المتهمين، فأرشدها أحدهما عن هاتف المجني عليها المخفي، والذي عُثر به على صورة لأحد المتهمين قبيلَ ارتكاب الواقعة، كما أرشد عن وعاء إذابة جثمان المجني عليها وما تبقى من رُفات جثمانها وحذائها بسطح العقار محل الحادث، وعُثر على آثار دموية بمواضع مختلفة بمسرح الحادث.

وانتدبت النيابة العامة الأطباء الشرعيين لفحص كل تلك الآثار لبيان مدى جواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بإقرارات المتهمين، ومدى وجود آثار المادة الكاوية برفات المجني عليها، وانتدبت النيابةُ العامة، الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من الرفات مع بصمة أحد والدي المجني عليها الوراثية.

كما انتقلت النيابة العامة بإرشاد أحد المتهمين إلى المحل الذي اشترى منه المادة الكاوية، وبسؤال مالكه شهد بشراء المتهم المادة الكاوية منه في ذات تاريخ وقوع الحادث.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، كشفت عن ملابسات الجريمة، بمجرد تلقي بلاغ الاختفاء وفحصت القوات علاقات والدي الطفلة وتبين أن والدة الطفلة وتدعى، عبير 42 عاما، على علاقة غير شرعية بشخص يدعى، عيد، ٤٨ عاما، سباك، ويمارس أعمال الدجال والشعوذة، وأنه وراء الواقعة انتقاما من الأم بعد رفضها استمرار علاقتهم غير الشرعية.

وتمكنت القوات تحت قيادة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة مباحث العمرانية والطالبية، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، والرائد خالد يسري نائب مأمور الطالبية، من ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن حذاء وهاتف الضحية والبرميل الذي وضع فيه الجثمان.