أردوغان يجدد رفضه لاستمرار العملية التعليمية بجامعة داود أوغلو

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفضه لاستمرار العملية التعليمية بجامعة شهير التابعة لرئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داوود أوغلو، وذلك في ظل الصراعات التي تشهدها الساحة السياسية التركية.

وقالت صحيفة «جمهوريت»، إن البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية الصادر اليوم الأربعاء، تضمن تأكيد أردوغان أنه لن يقبل أن تستمر العملية التعليمية أو أنشطة الطلاب بجامعة شهير بواسطة الأموال الموجودة بها، مؤكدًا أن وزير التعليم العالي قد وافق على هذا القرار وفقا لموقع "تركيا الان" .

ولفتت الصحيفة إلى أن أردوغان قد قال في خطاب له العام الماضي «لقد كنت أدير هذه الجامعة حينما كنت رئيسًا للوزراء. ولكن بعدما جاء رئيس وزرائي، أحمد داود أوغلو، نقل ملكية الوقف له، لقد أكلوا مال اليتامى ولم يكتفوا بذلك، بل احتالوا أيضا على بنك خلق».

جدير بالذكر أن أردوغان أصدر أمس الثلاثاء قرارًا نشره بالجريدة الرسمية للدولة بغلق جامعة شهير بإسطنبول التي ترجع ملكيتها كوقف لزعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو.

ومن جانبه هاجم رئيس حزب المستقبل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب قرار الأخير بإغلاق جامعة شهير. وعقد مؤتمرًا صحفيًا، أعلن رفضه لقرار الإغلاق وأعرب عن شعوره بالحزن بعد إغلاق الجامعة التى لطالما تمتعت بمستوى تعليمي متميز.

وقال داود أوغلو «أنا أمامكم الآن فيما يتعلق بقرار إغلاق جامعة شهير بقرار من رئيس الجمهورية؛ تلك الجامعة التي اتفق الجميع على تعليمها وجودتها. في منتصف الليل عندما رأيت قرار الرئيس وتوقيع الرئيس الشخصي عليه، شعرت بحزن عميق وخجل نيابة عن أولئك الذين شاركوا في القرار، خاصة الرئيس. الرئيس أردوغان بتوقيعه هذا جعل نفسه رجل الدولة والسياسي مغلق الجامعات».

وأشار رئيس الوزراء التركي السابق إلى أن أردوغان أصدر قرار الإغلاق في منتصف الليل، مؤكدًا أنهم عندما ينشرونه في منتصف الليل، يعتقدون أنهم يستطيعون تغطية ضخامة هذا القرار.