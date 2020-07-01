تركيا تعتقل مواطنًا علّق على وضع ابنة أردوغان لمولودها الرابع

اعتقلت، قوات الشرطة التركية، مواطنًا يدعى «إي. بي. اسماعيل»، بتهمة مشاركة منشور «قبيح» على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ابنة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وزوجة وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، إسراء أردوغان.

وذكرت جريدة «تي 24» التركية، أن إسراء وضعت مولودها الرابع، والحفيد الثامن لأردوغان، الذي أطلق عليه اسم «حمزة صالح» مساء أمس الاثنين، وعقب تلقيه نبأ المولود الجديد، توجه أردوغان إلى إسطنبول لرؤية حفيده الجديد وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

من جانب، آخر قال وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيراق في تغريدته نشرها في وقت متأخر من ليل الإثنين «الحمد لله، الليلة انضم لعائلتنا وعالمنا طفلنا الرابع حمزة صالح. أقدم حبي وامتناني لزوجتي العزيزة إسراء لجعلنا نعيش هذه السعادة مرة أخرى. ننتظر مباركاتكم».

ونشر «إي. بي. إسماعيل» تعليقًا على تغريدة، البيراق، اعتبرته السلطات التركية إساءة لاسراء البيراق، وابنها «حمزه صالح» ومن ثم اعتقلته السلطات مساء اليوم، فيما جرى حذف التعليق فيما بعد.