مصدر بصحة دمياط: 866 حالة إجمالي إصابات كورونا في المحافظة

قال مصدر بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، في تصريح لـ "الوطن"، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة بلغ 866 إصابة، حيث سجلت المحافظة لأول مرة 38 إصابة أول أمس، بعد إجراء المسحات لنحو 60 حالة كان مشتبه فيها.

وأضاف المصدر، أن إجمالي حالات الوفاة بالمحافظة بلغ 68 حالة حتى الآن، ما يزيد عن 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة ومن بين الحالات التي توفت مؤخرا شاب عمره 25 عاما وطفلة عمرها 13 عاما، وكانا مصابين بالسرطان

وقال المصدر إن مصاب كورونا لا يتأثر به بشدة إلا إذا كان مصابا بمرض مزمن، بدليل النسبة الكبيرة من الإصابات الذين تعافوا.

وأردف المصدر قائلا، "لم يعد لدينا بؤر مصابة بفيروس كورونا"، متوقعا زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم التزام العديد من المواطنين بالإجراءات الوقائية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية، مشيرا إلى أن توسيع دائرة الاشتباه كانت سببا في رصد العديد من الإصابات حيث تعافي 522 شخصا من الفيروس بالمحافظة.

وأشار المصدر إلى عدم صحة ما تداوله البعض حول عدم وجود مكان لاستقبال المرضي المصابين بكورونا، مضيفا "لدينا 4 مستشفيات عزل وهي الصدر والحميات والعام وكفر سعد، علاوة على مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية، فكيف لا يوجد مكان لاستقبال المرضى".