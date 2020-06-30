وكيل "تعليم دمياط" يهنيء الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

وأشاد "عثمان" بالإنجازات التي حدثت خلال السنوات السبع الماضية والتي يراها الجميع على أرض الواقع، مؤكدًا أن التاريخ سيقف كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو، التي لم يحدث مثلها من قبل في العالم، وبتلك الأعداد الضخمة التي توحدت كلمتها وصوتها على رأى واحد وهو استعادة الدولة المصرية وتصحيح المسار واختيار قيادة سياسية وطنية قادرة على تلبية رغبات المصريين وتحقيق طموحاتهم.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة لإرادة الشعب المصري العظيم، الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب، وعبرت عن عظمة وإرادة الشعب المصري في تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكانت جسرًا لعبور الوطن لمستقبل أفضل وغد مشرق.