محافظ الشرقية يُصدر قرارين بترقية 27 من العاملين بالتربية والتعليم

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار (6704) لسنة 2020، بمنح 6 من المعلمين / الأخصائيين المساعدين، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية، وفقاً لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

كما قرر المحافظ تعيين المعلمين والأخصائيين والمساعدين، بوظيفة معلم أخصائي خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات التعيين، على أن يمنح المعينون بدل الاعتماد المقرر قانوناً، اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار بالتعيين.

وأضاف المحافظ أن هذا القرار يأتي بعد الاطلاع على مذكرة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين المؤرخة في 17 / 3 /2020، بشأن استيفاء الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بتعيين المعلمين والأخصائيين المساعدين الذين استوفوا متطلبات التعيين على وظيفة معلم / إخصائي وفقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وبناءاً على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 100 بتاريخ 18 /5 / 2020.

كما أصدر المحافظ القرار رقم ( 6705 ) لسنة 2020، بمنح 21 من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الإجتماعيين، الأخصائيين النفسيين، أخصائي التكنولوجيا، أخصائي صحافة والإعلام، أمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين ، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفه الأعلى، وذلك اعتباراً من 1 / 1 /2019، وفقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

قرر المحافظ ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار المتضمن ترقية زملائهم الحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية بالقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2020.

وأضاف المحافظ أن هذا القرار يأتي بعد الإطلاع على مذكرة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين المؤرخة في 22 / 4 /2020، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم المتقدمين بالتماساتهم للترقية والذين استوفوا متطلباتها وشهادة الصلاحية اللازمة وفقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وبناءاً على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 108 بتاريخ 21 /5 / 2020.