"الصحة العالمية": غالبية الحالات المصابة بكورونا تشفى "شفاء تام"

قال الدكتور عبدالناصر أبو بكر مدير وحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إنَّ المنظمة تواجه أزمة مع الدول التي خففت الاحترازات الوقائية ولكن نجاح الحكومات بإشراك المجتمع في القرارات والتدابير الاحترازية مهم وسيساعد في احتواء الفيروس.

وأكّد مدير وحدة التأهب، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تعقده منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، ضرورة احتواء الفيروس والاستمرار في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات التي تساعد في عدم التعرض للإصابة بالفيروس.

رنا الحجة: غالبية الحالات عند شفائها تكتسب مزيدًا من المناعة ضد المرض

فيما قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنَّ غالبية الحالات المصابة بفيروس كورونا تشفى شفاءً تامًا.

وأوضحت أنَّ المنظمة وضعت معاييرًا لخروج المرضى من المستشفيات، وبناءً عليها يتمّ تحديد الشفاء من المرض، لافتة إلى أنَّ المريض بعد 10 أيام من انتهاء الأعراض يتمّ شفائه من المرض

وأكّدت مديرة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها، خلال المؤتمر الصحفي، أنَّ غالبية الحالات عند شفائها تكتسب مزيدًا من المناعة ضد المرض.

وكان المكتب الاقليمي منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط دعا لعقد مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا (COVID-19) ودور الأفراد والمجتمعات في احتواء الجائحة مع رفع القيود وتخفيف الإجراءات الاحترازية.