"الصحة العالمية": لدينا 130 لقاح كورونا يتم تطويرها.. و10 قيد التجارب

قالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية: "لا نعرف متى ينتهي وباء كورونا ولا أحد يعرف في العالم".

وأضافت "رنا"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنَّه لابد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، مبينة أنَّه يوجد 130 لقاح يتمّ تطويرها، منها 10 لقاحات دخلت مرحلة التجارب السريرية، مؤكّدة "عندما يتوفر اللقاح سيتوفر للجميع بشكل عام".

بدوره، قال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط "أمامنا نحو 6 أشهر، نستمر خلالها في مواجهة جائحة فيروس كورونا"، موجها الشكر للدول المانحة التي ساعدت المنظمة في الوصول لغير القادرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء الأول من يوليو، عن طريق الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والدور المهم للأفراد والمجتمعات في احتواء انتشار الجائحة بعد اتجاه بلدان كثيرة لرفع القيود وتخفيف الإجراءات الاحترازية.

يشمل المؤتمر الصحفي، الحديث عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة (كوفيد-19)، إرشادات منظمة الصحة العالمية لحماية الأفراد والمجتمعات في ظل رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية، إلى جانب الإجابة على أسئلة الإعلاميين.

يتحدث في المؤتمر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، ومدير الطوارئ الصحية الإقليمي ريتشارد برنان، واستشاري وبائيات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط أمجد الخولي، ومدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ بيير نيبث.