الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 38

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقال الخبراء، إنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا، والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة المائية صباحا، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود ليلاً، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة فالعظمى هي 38 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 28 والصغرى 20، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 26، والأقصر العظمى 40 والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 والصغرى 27.