صور.. الأنبا مرقس يجتمع مع كهنة شبرا الخيمة Online بسبب كورونا

أقامت إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، الاجتماع الشهري لكهنة الإيبارشية على الإنترنت عبر تطبيق "زووم"، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

تضمن اللقاء كلمة روحية من الأنبا مرقس، مطران الإيبارشية، حول "الإيمان العامل بالمحبة"، ثم اطمأن على صحة الكهنة وخدمتهم.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المطران شدد في ختام الاجتماع على استمرار خدمة كهنة الإيبارشية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والالتزام بقرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس.

يذكر أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قررت السبت الماضي، تفويض الأساقفة في فتح الكنائس أو استمرار غلقها حسب انتشار الوباء في كل محافظة.

وبناء على تفويض المجمع المقدس، قرر الأنبا مرقس، استمرار غلق الكنائس التابعة لإيبارشية شبرا الخيمة حتى منتصف يوليو.