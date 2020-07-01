"البريد" توضح مواعيد صرف معاشات شهر يوليو

قال فهمي وفيق مدير مكاتب بريد منطقة المهندسين، إن الهيئة القومية للبريد وضعت إجراءات لمنع إنتشار فيروس كورونا، ويتم بدء صرف معاشات شهر يوليو من خلال تقسيم المعاشات إلي 5 أقسام في اليوم الأول "الأربع، الأحد" يتم صرف فئة الـ1000 جنيه فيما أقل، "الأثنين، الثلاثاء" فئة من 1000 إلي 2 آلاف جنيه، "الأربع والخميس" فئة من 2000 إلي 3 آلاف جنيه، ويوم الأحد والأثنين فيما أكثر من 3 آلاف جنيه.

وأضاف وفيق، خلال لقاءه مع سارة عبدالله مراسلة إكسترا نيوز، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الهيئة القومية للبريد توفر كمامات للموظفين والحرص على التباعد بين الموظفين والعملاء ومن الممكن للعملاء صرف أي مبالغ لها من خلال ماكينات الـATM ولا يشترطوا بتقسيمه المبالغ.

وتابع، أنه في حالة تخلف أي عميل في صرف المعاش في الأيام المذكورة يمكنه أن يصرف من يوم 12 يوليو، مؤكدا على إتاحة الصرف من البنوك أو البريد صرف أي مبالغ.