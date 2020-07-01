أحمد الفيشاوي ينشر صورة من التقاط زوجته: "بحبك يا نادية"

يحرص الفنان أحمد الفيشاوي دوما، على التواصل مع جمهوره عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشر "الفيشاوي" صورة له من تصوير زوجته عبر حسابه الخاص بإنستجرام، وعلق: "تفكير عميق بعدسة زوجتي.. أحبك نادية".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي ينتظر عرض فيلم "الحارث"، عقب عودة فتح دور العرض السينمائية، المغلقة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

ونشر "الفيشاوي"، صورة من كواليس تصوير فيلم "الحارث" عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" وعلق: "من كواليس فيلم الحارث مع المخرج محمد نادر، بطوله أحمد الفيشاوي ياسمين رئيس وعلي الطيب قريبا".