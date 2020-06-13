هشام خرما: أجهز لموسيقى فيلم رعب جديد مع أحمد الفيشاوي

تحدث الموسيقار هشام خرما، عن كواليس عمله للموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية"، قائلا: إن المخرج ياسر سامي اتصل به وأخبره أنه يجهز لعمل درامي ينتمي لفئة الخيال العلمي، ويناقش فكرة بعد 100 عام.

وأضاف خرما خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "تحمست زيادة، وبنتكلم في المستقبل مزيج من الأصوات الإلكترونية بالشكل الشرقي"، مشيرًا إلى أنه واجه تحديات كبيرة، أهمها عنصر الوقت، نظرًا لبدء جائحة كورونا، وأنه سجل مع موسيقيين داخل مصر وسجل مقطوعات وترية، لموسيقيين خارج مصر.

وتابع: "الوقت الضيق ده والتصوير مكنش مستقر، بسبب الظروف"، مشيرًا إلى أنه كان يجهز الموسيقى قبل الحلقة بيومين فقط، لافتًا إلى أن الموسيقى كانت تعبر عن: "هاي تك وتكنولوجي وريبوتات، وبنتكلم في منطقة عربية، مزج ما بين العالمين دول الناس اللي عايشة في الواحة والتكتل".

وأثنى على دور المونتير عمرو عاكف مسؤول عن الجرافيك، لافتًا إلى أنه حضر تصوير حلقتين ليعيش في الحالة.

وكشف خرما، عن أنه يحضر لفيلم جديد من فئة الرعب، اسمه "الحارث"، من بطولة أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وباسم سمرة، مشيرًا إلى أنه تجربة مختلفة لأفلام الرعب، ويعمل على التحضير له حاليًا.