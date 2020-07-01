طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحاني علم النفس والاجتماع

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، صباح اليوم، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019-2020، في مادتي علم النفس وعلم الاجتماع بإجمالي 227 طالبًا/ طالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم السابع لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات، حيث اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أنَّ غدًا الخميس الموافق 2 يوليو 2020 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ويقوم طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).