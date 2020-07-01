بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في مدينة دمياط الجديدة

شن جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة، برئاسة المهندس محمد رجب، وبالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بالأحياء الأول والرابع بالمدينة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، وإزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من أفران شي الذرة وفاترينات بيع السجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.

جاءت الحملة في إطار حرص الجهاز على القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة والتى تسئ إلى المظهر الجمالي، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "Covid_19".

وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، مضيفا أنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.