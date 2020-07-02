مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:39 ص | الخميس 02 يوليو 2020
يحرص المصلون في مختلف محافظات الجمهورية، على متابعة ومعرفة مواعيد الصلاة، وتستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:13
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 07:00
أذان العشاء 08:33
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:13
أذان الظهر 12:04
أذان العصر 03:43
أذان المغرب 07:08
أذان العشاء 08:43
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:17
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:59
أذان العشاء 08:30
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 03:10
أذان الظهر 12:12
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 07:03
أذان العشاء 08:37
مواقيت الصلاة في الأقصر
أذان الفجر 03:24
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:18
أذان المغرب 06:45
أذان العشاء 08:12