"بني سويف" من أفضل 400 جامعة عالميا في العلوم البيطرية والصيدلانية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مواصلة الجامعة نجاحها في الحفاظ على ترتيبها الدولي، طبقا لتصنيف شنغهاى الصيني (ARWU)، والذي يعد التصنيف الأعلى بحثيا في العالم، لاعتمادة كليا على البحث العلمي ومؤشراته.

وأشار إلى أن الجامعة حصلت في العلوم البيطرية على الترتيب 151-200 علي العالم، وعلى الترتيب 2-6 على مستوى الجامعات المصرية، وهذا يعتبر تقدم ملحوظ في العلوم البيطرية عن العام الماضي، بتقدم أكثر من 100 رتبة، كما حصلت في مجال علوم الرياضيات، علي المرتبة 201-300 علي العالم، ورقم واحد على مستوى الجامعات المصرية، كما احتلت في قطاع العلوم الصيدلانية والصيدلة، على المرتبة 301-400 على العالم، والترتيب من 4-6 على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تصنيف شنغهاي الصيني، يعتمد بالأساس على 5 مؤشرات رئيسة، وهى عدد الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول "Q1"، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع، ونسبة الأبحاث المنشورة، بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي جوائز دولية في هذا المجال، بالإضافة إلى اعتماده على منصة clarivate في استخراج البيانات.

وأكد حسن، أن سبب ارتفاع تصنيف الجامعة عالميا ومحليا، جاء نتيجة خطة واضحة المعالم والأهداف، اتخذتها الجامعة سبيلا للتميز، حيث سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها، في سبيل تحقيقها.

يأتي هذا لأن جامعة بني سويف، كانت من الجامعات المصرية الرائدة في إنشاء مكتبا للتصنيف الدولي، تابعا لوحدة تطوير الأداء الجامعي، الذي قام بدوره بتحليل جوانب القوة والضعف، وعمل على وضع استراتيجيات لرفع التصنيف الدولي للجامعة، الأمر الذي نتج عنه تقدم ملحوظ.