"العاملين بالإسعاف" تستنكر استبعادها من بدل المهن الطبية

انتقدت النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، برئاسة وائل سرحان، تجاهل لجنة الصحة بمجلس النواب، دعوتها للمشاركة في مناقشات تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، الذي ناقشته اللجنة أيام الأحد والإثنين الماضيين، بالرغم من الدور المهم والكبير، الذي قام به الإسعاف، في مواجهة جائحة كورونا، وبالرغم من تصريحات الشكر والثناء على دور رجال الإسعاف، الذي صرح به رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، في العديد من المناسبات.

وقالت النقابة في بيان، إن عدم دعوة المسعفين لمناقشة القانون، مخالفة صريحة للتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة، برفع بدل المهن الطبية 75% لكل أعضاء الفريق الطبي بكامله، دون استثناء.

وتستنكر النقابة العامة، استبعاد العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، من بدل المهن الطبية، حيث اكتفت التعديلات التي خضعت للمناقشة، بذكر بعض الفئات العاملة في المجال الطبي، واستبعدت عن عمد فئة العاملين بالإسعاف.

وأشار وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، إلى أنه سبق أن أرسلت النقابة العامة عدد من المذكرات التفصيلية التى تتضمن مقترحاتها على تعديلات القانون لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، لوضعها في الاعتبار إثناء إعداد التعديلات ومناقشتها.

وأوضح أن وزيرة الصحة هالة زايد، ومجلس الوزراء، غفلا عن تلك المراسلات، وكذلك تجاهلت لجنة الصحة بالبرلمان دعوة النقابة العامة للمناقشات، ما يعد تجاهل عن عمد فئة مهمة من الفريق الطبي، وهو ما لا تفهم النقابة العامة سببه ومبرراته حتى الآن.

وأضاف نقيب الإسعاف، أن هيئة الإسعاف المصرية، هي هيئة عامة ذات لائحة خاصة، لكن بنود بدل المهن الطبية للعاملين بالإسعاف، أقل من زملائهم بقانون المهن الطبية بكثير، حيث يتقاضى العاملين بهيئة الإسعاف، بدل مهن طبية وقدره 200 جنيه فقط، في حين نظرائهم بالقانون يتقاضون 450 جنيه، لفئة الفني والتمريض، وذلك قبل التعديلات المقترحة حاليا، والتى تصل إلى 800 جنيه، بعد الموافقة على التعديلات، بالإضافة إلى عدم إدراج العاملين بالإسعاف، في صندوق المخاطر المقترح بالقانون.

وتابع: النقابة حاليا تهدف إلى تعديل القانون في مادتين فقط، وهو ما سيفي بالغرض المطلوب، والتعديل المطلوب كالتالي:

1- المادة الثالثة من مشروع القانون، التى تنص على الفئات التى يشملها القانون، بإضافة فقرة 4 تنص على إضافة العاملين في هيئة الإسعاف المصرية بكل فئاتهم.

2- المادة السادسة الخاصة بصندوق المخاطر، يضاف إليها بند 6 ينص على (والعاملين في هيئة الإسعاف المصرية).

كما خاطبت النقابة العامة، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد من النواب، لتدارك الموضوع بالجلسة العامة المزمع عقدها لاحقا، لإقرار القانون وإدراج العاملين بالإسعاف بالقانون.