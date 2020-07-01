الأعلى للإعلام يدرس مد فترة توفيق أوضاع الوسائل 3 أشهر

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يدرس مد فترة توفيق الأوضاع لوسائل الإعلام، 3 أشهر أخرى، موضحا أن ذلك لن يتعارض مع اللائحة التنفيذية التي حددت 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، تنتهي في أغسطس المقبل.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1295 لسنة 2020، وتضمن القرار، على أن تعد الفترة من 17 مارس الماضي، حتى الأسبوع الماضى، مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الجنائية بالتظلمات الوجوبية، والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، فإن المجلس سيدرس مد فترة توفيق الأوضاع لوسائل الإعلام لمدة 3 أشهر.

وأضاف المصدر، أنه كان من المقرر أن تنتهى فترة توفيق الأوضاع فى أغسطس المقبل، مؤكدا أن المجلس برئاسة كرم جبر، سيدرس فى أول اجتماع له، مد فترة توفيق الأوضاع حتى شهر نوفمبر المقبل.