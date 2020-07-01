رئيس الوزراء السوداني يرحب بتمديد الحركة الشعبية وقف الأعمال العدائية

رحب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم، ببادرة حسن النوايا التي أبداها عبدالعزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية- شمال"، بتمديد وقف الأعمال العدائية لمدة 7 أشهر أخرى، اعتبارا من اليوم الأول من يوليو وحتى نهاية يناير 2021.

وقال حمدوك، في تصريح تعليقا على قرار الحلو، إن تحقيق السلام الدائم والعادل في السودان هدف مفصلي وأساسي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية، وترخص في سبيله كل الأثمان.

وأكد المسؤول السوداني، حرص الحكومة السودانية على إحلال السلام الذي سيضع حداً لمعاناة أهالي مناطق النزاعات، ويضمن "قوى الكفاح المسلح" كقوى مؤثرة وفاعلة تسهم في إنجاز كافة مهام الفترة الانتقالية من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.